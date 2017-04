Kweker blaast pruimenboom Vincent van Gogh nieuw leven in

ZUNDERT - Apetrots is boomkweker Leon Domen op een klein boompje, dat een beetje verborgen in zijn voortuin in Wernhout staat. Het kleine boompje is een nazaat van een pruimenboom die lang geleden in de tuin van het geboortehuis van Vincent van Gogh stond. Stekjes van de boom zijn nu te koop bij het Van Gogh Huis in Zundert.

Jaren geleden, in 2006, werd Leon benaderd om eens te komen kijken naar een half vergane pruimenboom die werd gevonden in de tuin. "Er zaten nog drie pruimen aan," zegt hij. Met die pruimen ging Leon aan de slag. Doel: het kweken van nazaten.



Uitzicht van Vincent

De kans is zeer groot dat schilder Vincent van Gogh in zijn jeugdjaren op de pruimenboom uitkeek. "Later schilderde hij in Frankrijk veel bloesembomen", zegt directeur Ron Dirven van het Van Gogh Huis. "Die schilderijen zijn ook geïnspireerd op wat Vincent als kind zag."



En dat was de mooie siertuin die zijn moeder achter het huis in Zundert liet aanleggen. Daar stond ook die pruimenboom.



Jarenlang werk

Het kostte Leon Domen jaren werk om de inmiddels half vergane pruimenboom nazaten te geven. Hij onderwierp de pruimen aan een ingewikkeld proces dat 'stratificatie' heet. "Je laat de vrucht eerst wegrotten, vervolgens moeten de zaden dan gaan kiemen." Een heel precies werkje, volgens Domen. "Het kweken van een boom uit een pruim is echt vakmanschap, dat durf ik wel te zeggen."



Uit één pruim wist Leon een boompje te kweken. Dat boompje staat nu in zijn voortuin. Buurman Frans Schrauwen wist er stekjes van te maken voor het Van Gogh Huis. Nu te koop voor 17,50 euro. Maar het gaat snel, van de dertig stekjes zijn er nu nog elf over. "En dan duurt het weer twee jaar voordat we nieuwe stekjes hebben."