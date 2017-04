Boodschappen van Brabantse bodem groot succes, 'Er is zoveel moois te halen in onze provincie'

BREDA - Wat klein begon, is nu een florerend bedrijf door heel Brabant; Boerschappen. Verse producten als groente, fruit, vis en vlees komen recht van de leverancier in de buurt en belanden in een versbox. "We waren ontevreden over het aanbod van de lokale supermarkt, en er is zo veel moois te halen in Brabant, we dachten, dat gaan we zelf doen", legt eigenaar Stijn Markusse uit.

Stijn en zijn vriendin Stephanie begonnen het bedrijf drie jaar geleden. Ze haalden de producten zelf bij de boer. Niet alleen voor zichzelf, maar langzamerhand ook voor anderen. Het is inmiddels zo'n succes dat het bedrijf wat ze met z'n tweeën begonnen nu met veertien mensen werkt, en nog op zoek is naar drie nieuwe medewerkers.



Nu, drie jaar later, is het bedrijf gigantisch gegroeid. Met ophaal punten door heel Brabant. De laatste kwam erbij in Eindhoven, in de vershal. En ze zijn nog niet uitgegroeid. "We hebben ook plannen voor Den Bosch." Het bedrijf maakt pakketten van de producten, en doen er ook een recept bij. "De spinazie is gisteravond geoogst en zit vanavond bij onze klanten in de box", legt Stijn uit."We kiezen voor producten die ontstaan op een hele gezonde manier. Daar kiezen onze boeren ook voor." Je zou denken dat dit een duur geintje is. Maar dat valt reuze mee. "We hebben de hele keten ertussenuit gehaald, niemand verdient eraan die er niet aan hoeft te verdienen. Daardoor hebben we dezelfde prijs als het basisproduct in de supermarkt", legt Stijn uit.