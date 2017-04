Onveilige trampolines mogen niet meer verkocht worden

EINDHOVEN - Trampolines van verschillende Brabantse bedrijven en winkels mogen niet meer verkocht worden omdat ze niet veilig zijn. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit woensdag bekend gemaakt. Volgens de NVWA kunnen bij sommige trampolines veiligheidsnetten loslaten of is het beschermkussen te klein.

Het gaat om trampolines van Avyna uit Rijen, Etan uit Boxtel en Van Cranenbroek met winkels in Dongen, Budel en Schijndel. Bij de Pro-Line van Avyna is het veiligheidsnet te laag en raakt het net los. En dat is gevaarlijk want hierdoor kunnen kinderen volgens de NVWA er van af vallen.



Ook is het beschermkussen te klein. "Hierdoor kunnen de benen tussen de veren van de trampoline komen", schrijft de NVWA. De Hi-Flyer van Etan en de de 183CM van Van Cranenbroek hebben datzelfde probleem. Ook waren de veiligheidswaarschuwingen niet volledig.



De NVWA controleerde in totaal 15 trampolines en geen enkel exemplaar zou veilig genoeg zijn om nog verkocht te mogen worden. "Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is", schrijft de NVWA.