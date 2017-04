Moeder van Jayden: 'RBC is helemaal niet zo'n goeie club als ze zeggen!'

ROOSENDAAL - Katie, de moeder van Jayden is zwaar teleurgesteld in RBC. Dat zegt zij tegen Omroep Brabant. "Jayden is nu de dupe nu van een ruzie tussen RBC en de ouders." De 7-jarige Jayden uit Oudenbosch mag niet meer bij RBC voetballen. Hij is uit de club gezet omdat Katie zich langs de lijn meermalen zou hebben misdragen.

"Ik heb een keer staan schreeuwen langs de lijn, maar ja dat doen er wel meer!", zegt Katie.





Na een blessure belandde Jayden op de bank. Katie was daar boos over omdat zij daarvoor geen contributie betaalt. "RBC heeft geen een keer gevraagd hoe het met Jayden is. Dat kan toch niet", aldus de moeder van het 7-jarig joch.RBC heeft begrepen dat de jongen weer terug wil naar zijn oude voetbalvereniging SC Gastel in Oud Gastel. "Ons Jayden gaat gewoon lekker terug bij z'n neefje voetballen in Gastel. Het boek RBC is definitief dicht".