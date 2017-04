Er gaat iets leuks gebeuren op het PSV-veld

EINDHOVEN - In een week waarin alles en iedereen bij PSV bij de buitenwacht ter discussie staat, komt hoofdsponsor Energiedirect met een actie die elke voetbalhumorist tot in de haarvaten zal prikkelen: Wie wordt de baas van het PSV-veld?

De energieleverancier bedoelt het overigens wel serieus. Op 19 mei wordt het hele veld voor één dag beschikbaar gesteld aan een fan.



Iedereen met een goed idee mag zich melden. Het publiek kan uit al die inzenders 'De Baas van het Veld' kiezen. De hoofdsponsor zorgt er dan voor dat dat idee wordt uitgevoerd.



Rugbywedstrijd

Er is een speciale website waar deelnemers zich een week lang kunnen melden. De organisatie geeft alvast een voorzetje met wat voorbeelden om de gedachten van de fans in goede banen te leiden: een sportdag voor de hele klas, bungyjumpen of een rugbywedstrijd.