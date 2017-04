Eigenaren camping Fort Oranje in Rijsbergen 'toch niet crimineel'

DEN HAAG - Minister Lodewijk Asscher sprak vorig jaar tijdens zijn bezoek aan camping Fort Oranje in Rijsbergen weliswaar over 'maffia-achtige toestanden', maar hij bedoelde niet dat de eigenaren crimineel zijn. Dat zei de landsadvocaat donderdag in een kort geding dat de eigenaren van de roemruchte camping hebben aangespannen.

De landsadvocaat reageerde dat de uitlatingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet bedoeld waren om de campingbaas zwart te maken. "Hij wilde misstanden op de camping benoemen", zei de advocaat namens Asscher.



Toch waren eigenaren Cees Engel en zijn zoon Jan niet blij met de uitspraken van Asscher. Ze spanden daarom het kort geding aan tegen de minister en de Nederlandse staat.



'Rectificatie is binnen'

Volgens de advocaat van de eigenaren is hiermee eigenlijk de rectificatie die ze hadden geëist al binnen. "Als de staat dit meteen had gezegd, hadden we geen kort geding hoeven aanspannen."



De advocaat van Fort Oranje overwoog zelfs de rechtszaak tegen de minister op de zitting in te trekken, maar deed dat uiteindelijk niet. Hij wil niet dat Fort Oranje moet opdraaien voor de kosten van de rechtszaak. De rechter doet op 8 mei uitspraak.