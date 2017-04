Drugsdealers betrapt in Bergen op Zoom, 7 aanhoudingen

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdag in Bergen op Zoom twee drugsdealers en vijf kopers aangehouden. Agenten in burger zagen op verschillende plekken in Bergen op Zoom, Nieuw-Vossemeer en in Halsteren dat er drugs werden verkocht.

In eerste instantie hielden de agenten de vijf kopers aan. Het gaat om twee jongemannen uit Bergen op Zoom van 19 en 20 jaar oud, een 17-jarige jongen uit Moerstraten, een 19-jarige man uit Halsteren en een 26-jarige man zonder vaste woonplaats.



Ze kochten hun drugs op de Bloemendaal en Sibeliusstraat in Bergen op Zoom, de Veerweg in Nieuw-Vossemeer.



19-jarige dealers

Op de Tholenseweg in Halsteren werden ook de twee dealers in de kraag gevat. Het gaat om twee 19-jarigen uit Bergen op Zoom.



Alle drugs zijn in beslag genomen. Net zoals een flinke som geld, die de dealers op zak hadden.



Dealers nog in de cel

De klanten mochten na verhoor weer naar huis. De dealers zitten nog vast.