Van Eindhoven Airport rechtstreeks naar Tel Aviv

EINDHOVEN - Vliegmaatschappij Transavia vliegt vanaf november van Eindhoven Airport naar Tel Aviv, Marrakech en Sevilla. Daarmee komt het totaal aantal bestemmingen vanaf Eindhoven Airport uit op 21.

Het is voor het eerst dat reizigers vanaf Eindhoven Airport naar Israël kunnen vliegen.



Tel Aviv voor ondernemers

Volgens Eindhoven Airport is Tel Aviv een interessante stad voor ondernemers. De stad kent een grote IT-sector en dat sluit aan bij de regio Zuidoost-Brabant.



Marrakech en Sevilla waren vanuit Eindhoven al te bereiken met Ryanair, maar nu dus ook met Transavia. Marrakech is de zesde stad in Marokko waarop Transavia vliegt vanaf Eindhoven Airport. Transavia gaat ook drie keer per week vliegen op de Spaanse stad Sevilla.