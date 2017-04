Meerdere wielrenners gewond bij ernstig ongeluk in Mierlo

MIERLO - Bij een ernstig ongeval in Mierlo zijn donderdagmiddag vier wielrenners gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een wielrenner is zwaargewond.

Een groep van ongeveer tien renners kwam rond kwart over twee op het Voortje in botsing met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is niet duidelijk.



Ernstige verwondingen

De wielrenner die ernstig gewond is geraakt zou naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen zijn gebracht. Een traumahelikopter en drie ambulances werden opgeroepen om hulp te verlenen. De gewonden zijn volgens een getuige met de ambulances naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie kwam ook ter plaatse en heeft de weg afgesloten om onderzoek te kunnen doen.