Stakende distributiemedewerkers Jumbo voeren vrijdag actie

VEGHEL - Stakende werknemers van de Jumbo-distributiecentra in Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden komen vrijdag bij elkaar bij het distributiecentrum in Woerden. Volgens de vakbonden FNV en CNV gaat het om zo'n 250 medewerkers. Ze staken voor meer loon, meer vaste banen en een lagere werkdruk.

Vrijdag is de actie tien dagen aan de gang. De cao voor de distributiecentra van Jumbo liep op 1 april af.



Hallo Jumbo!

"Op de tiende dag dat we staken, zeggen we met z'n allen: Hallo Jumbo! Wij zijn hier en we gaan door tot er een cao-akkoord ligt. De houding van Jumbo maakt ons alleen maar meer vastberaden. Steeds meer collega's realiseren zich dat we strijden voor een goede zaak en sluiten zich bij ons aan", zegt Ilhan Selcuk die als heftruckchauffeur werkt bij het Jumbo DC in Woerden.

"Elke dag schrijven we nieuwe stakers in', beaamt Debbie van Leiden van FNV Handel. 'Ik ben ongelofelijk trots op de DC-werkers. Ze geven niet toe en blijven met rechte rug staan voor datgene waar zij recht op hebben. Ze willen nú een cao met afspraken om de werkdruk structureel te verlagen door meer echte, vaste banen voor tijdelijke krachten. En ze willen op een gezonde manier kunnen blijven doorwerken tot hun pensioen.'

Kort geding

Vorige week wonnen FNV Handel en CNV Vakmensen het kort geding dat Jumbo tegen de bonden aanspande. Jumbo wilde dat de rechter de stakingen verbood en dat hij zou oordelen over de inhoud van het cao-conflict. Van Leiden: "Maar de rechter geeft de bonden op alle fronten gelijk. Staken is een grondrecht dat alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden beperkt. Bovendien bevestigde hij dat de bonden en Jumbo gaan over de inhoud, niet de rechtbank."