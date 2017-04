House of DJ's zet slotoffensief in met nieuwe sterren

BREDA - Het gaat nog niet zo goed met de financiering van House of DJ's, het Bredase project om een groot centrum voor de Nederlandse dance-cultuur van de grond te krijgen. De eind maart opgestarte crowdfundingsactie valt namelijk tegen. Van de benodigde 250.000 euro is er pas 63.000 euro binnen. House of DJ's begint daarom een slotoffensief.

Arnold van der Leden heeft een droom. De Bredanaar wil heel graag een locatie realiseren waar de Nederlandse dance-cultuur centraal staat. Een gebouw met een hall of fame, een experience, een dance-café en wat al niet meer. Een mooi en ambitieus plan, maar de uitvoering kost een hoop geld.



Via crowdfunding wil Van der Leden dan ook 250.000 euro bij elkaar harken. House of DJ's begon daar eind maart mee. Maar nu, negen dagen voor sluiting, is er slechts 63.000 euro opgehaald.



'Niet zo heel erg goed'

"Dat loopt nog niet zo heel ideaal", zegt Arnold van der Leden van House of DJ's uitermate voorzichtig. "We zitten op een vierde van dat bedrag en is dus niet zo heel erg goed. Het is een fractie, dat klopt. Maar we hebben nog even de tijd en we proberen dat te verbeteren. We zijn een gaaf initiatief met een veel potentie, maar hebben nog wel wat hulp nodig."



Opstartfase

Naar de reden van de tegenvallende opbrengst kan Van der Leden alleen nog maar gissen. "We zijn dat aan het analyseren", vertelt de liefhebber van dancemuziek. "Er zijn verschillende mogelijkheden. Het is misschien nog een te vaag idee, het is niet heel concreet. Veel mensen die aan crowdfunding mee doen, willen in iets heel concreets investeren. Zoals een fiets of een lift voor ouderen. Wij zijn nog in een opstartfase. Ik denk dat het daar mee te maken heeft."



Amsterdam in plaats van Breda

Arnold van der Leden wilde House of DJ's eerst realiseren in zijn woonplaats Breda, maar na onderzoek koos hij toch op een vrij laat moment voor Amsterdam. Het businessplan voor de hoofdstad ziet er beter uit qua bezoekersaantallen en dus inkomsten.



"Ik denk dat als we hier in Breda waren begonnen dat er meer mensen uit Breda hadden meegedaan dan nu", zegt Van der Leden hierover. "Maar of we dan die 2,5 ton hadden gehaald? Het is koffiedik kijken, ik weet het niet."



Meer bekende DJ's als slotoffensief

Maar Arnold van der Leden geeft niet op. Deze week komt hij nog met een slotoffensief voor zijn crowdfunding. Zijn projekt wordt al gedragen door bekende namen als dj Tiësto en dj Hardwell en daar komen nog negen bekenden uit het wereldje bij.



"Vrijdag maakt dj Dannic bekend dat hij ambassadeur wordt van ons", vertelt Arnold van der Leden over zijn nieuwe actie. "Die gaat een filmpje posten op social media. Bijvoorbeeld op Twitter, waar hij twee mljoen volgers heeft. Dit is belangrijk voor ons, want grote artiesten geven onze geloofwaardigheid aan."



Ook artiesten als bijvoorbeeld Gregor Salto en Lucas en Steve gaan House of DJ's steunen.



Er is een plan B

De verschillende dj's moeten de aandacht weer even vestigen op de crowdfunding. Het is echter de vraag of dat nog goed komt en de 250.000 euro wordt gehaald.



"Dat weet ik niet", zegt de baas van House of DJ's hierover. "Ik hou er rekening mee dat het niet gaat lukken. Ik ben dus bezig om andere kanalen aan te boren. De alternatieven zijn dat dancegeralteerde bedrijven aandelen kopen. We zijn met een aantal in gesprek en binnenkort is er een investeringsbijeenkomst. Daarnaast is het mogelijk dat het hele concept wordt overgenomen. "



'Ik doe het niet voor het geld'

Een grote partij zou dan het hele plan kopen. "Voor mij is het belangrijkste dat het er komt. Ik doe het niet voor het geld, maar wil dat er over twee jaar iets nieuws in de wereld is waar 300.00 mensen per jaar of meer plezier hebben. Een centraal punt voor de dance", aldus Arnold van der Leden.