Willem II-trainer Erwin van de Looi hoopt op bonuspunten: 'Zes punten nodig voor play-offs'

TILBURG - Willem II speelt vrijdagavond tegen sc Heerenveen. Trainer Erwin van de Looi hoopt met bonuspunten terug te keren naar Tilburg. Willem II heeft volgens de oefenmeester nog zes punten nodig om de play-offs te bereiken.

De tegenstander van Willem II staat momenteel achtste in de eredivisie, met veertig punten. Willem II bezet met vier punten minder de elfde plaats. Heracles Almelo en FC Groningen staan tussen de twee ploegen in. De vier clubs strijden om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. "Ik denk dat we nog zes punten nodig hebben om de play-offs te bereiken", zegt Van de Looi.



"We hebben tegen Go Ahead Eagles gedaan wat we moesten doen: winnen. Alleen de thuiswedstrijd daarvoor ging het mis, ondanks de vele kansen", vervolgt de oefenmeester van de Tricolores zijn verhaal. "We moeten ergens bonuspunten pakken. Dat gaan we proberen te doen tegen Heerenveen. Daarna krijgen we nog Roda JC uit en Ajax thuis. Dat zijn ook nog pittige wedstrijden."



Van de Looi hoopt dat Willem II de play-offs haalt. De vraag is hoe hard zijn selectie daar ook op hoopt. "Daar ben ik ook benieuwd naar, maar ik denk heel hard. We hebben dat ook uitgesproken naar elkaar, maar we moeten het op het veld laten zien. Het gaat geen makkelijke opgave worden, maar daar lopen we niet voor weg."De Willem II-trainer is blij dat Willem II momenteel niet in niemandsland leeft, maar nog steeds iets heeft om voor te knokken. "We mogen tevreden zijn. Drie duels voor het einde spelen we nog voor een plaats in de play-offs. Iedereen zou daar vooraf blind voor getekend hebben. Maar als je zo dichtbij bent, moet je er ook vol voor gaan."