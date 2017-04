Piet Hein Eek begint designhotel op Strijp-R in Eindhoven, opening in 2019

EINDHOVEN - Ontwerper Piet Hein Eek begint een designhotel op Strijp-R in Eindhoven. Dat maakte de ontwerper bekend tijdens het tv-programma Booming Brabant bij Omroep Brabant. Als alles volgens plan verloopt dan opent het hotel in 2019 zijn deuren.

Hoeveel kamers het hotel krijgt is nog niet duidelijk. “Het wordt een klein hotel op de bovenste verdieping van het huidige gebouw. We ontwerpen zelf het interieur en richten de hotelkamers zelf in. We willen het onze gasten naar hun zin willen maken”, vertelt de Eindhovense ontwerper in het programma.



Volksverhuizing

Volgens Eek staat het licht op groen, maar moet voordat het zover is nog een aantal procedures worden gevolgd. Bovendien vindt er eerst in het gebouw en op het terrein een kleine volksverhuizing plaats.



Eek: “Onze zogenoemde wonderkamer met design, eten en drinken verhuist naar de begane grond. Daar zit nu onze kunstgalerie. Die verhuist als eerste naar het “perron” op het terrein. Dat wordt verbouwd tot een nieuwe galerie met veel glas, zodat er van buitenaf een permanente tentoonstelling is te zien. Ook ’s avonds. Als mensen er langslopen springen de lichten. Normaal zit kunst achter muren.” De nieuwe galerie moet tijdens de Dutch Design Week in 2018 klaar zijn.



Kast van sloophout

Piet Hein Eek kwam op z’n achttiende naar Eindhoven op te gaan studeren aan de Design Academie. In 1990 studeerde hij af met een kast van sloophout. De tafel werd een wereldwijd succes. Tegenwoordig ontwerpt hij, onder meer voor IKEA, behalve meubels ook exclusieve lampen, tegels, horloges en andere accessoires.



Sinds 2010 huist hij op Strijp-R in Eindhoven. Een creatieve broedplek met atelier, winkel, showroom, kunstgalerie, evenementruimtes en een restaurant. In 2019 komt daar dus een hotel bij.



Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken via Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.