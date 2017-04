Paars zebrapad in Bakel als schreeuw om aandacht: 'Oppassen dat niemand je van de sokken rijdt'

BAKEL - Inwoners van Bakel kunnen sinds woensdagavond genieten van een kleurrijk zebrapad in het dorp. Belangengroep Bakel Leeft heeft als ludieke actie het zebrapad helemaal paars geverfd en billboards opgehangen met de tekst ‘hier sok moar utkieken’. Ook hing er een waslijn met paarse sokken. Zo willen de Bakelnaren aandacht te vragen naar de gevaarlijke situatie bij de oversteekplaats bij de kerk in Bakel.

De verkeerssituatie rondom het bewuste zebrapad op de Dorpsstraat baart menig Bakelaar zorgen. “Je moet bij de kruising echt opletten dat niemand je van je sokken rijdt, zoals wij in Bakel zeggen”, aldus bezorgde Maria Bakker. “Er is al verschillende keren met de politie en de gemeente overlegd, maar er is nog niets veranderd.”



Johan Habraken van Bakel Leeft was een van de mensen die woensdagavond het zebrapad versierde. “Ook de politie kwam kijken, we mochten van hen gewoon doorgaan”, aldus Habraken.



Te hard rijden

“We proberen zo aandacht te vragen voor dit soort problemen in Bakel. Het is een doorgaande weg en mensen rijden er gewoon te hard. Ook de schooljeugd moeten over dit zebrapad om naar de sporthal te kunnen.”