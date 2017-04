Jeugdorkest in Veghel oefent volop voor bezoek koning: 'Het zijn wel hele belangrijke mensen'

VEGHEL - “Ik ga vol gas geven.” Dat zegt Stef, de drummer van het Veghelse jeugdorkest. Hij is aan het repeteren voor vrijdagochtend. Hij mag dan optreden voor de koning en koningin, die bij de aftrap van de Koningsspelen op basisschool De Vijfmaster in Veghel zijn.

Voor het bezoek is een speciaal jeugdorkest gevormd met de meest muzikale leerlingen van alle Veghelse basisscholen. Tom zit met een brede glimlach op zijn stoel, zijn trompet in de hand. Hij heeft er hartstikke veel zin in. ”Het zijn wel hele belangrijke mensen waar je voor mag spelen.”



'In ons hart'

“Het is best een moeilijk stuk dat we spelen, behalve als je het al kent”, vervolgt hij. En Tom kent het gelukkig, want hij heeft goed geoefend. Er is gekozen voor een medley, zegt dirigent Mark van Kessel. Die begint met ‘You'll Be in My Heart’ van Phil Collins. “Want we sluiten natuurlijk allemaal de koning en koningin in ons hart”, aldus Van Kessel.



De medley eindigt met ‘Lang Zal Hij Leven’. De dirigent weet zeker dat het goed zal gaan. Maar hij vindt het ook wel spannend, net zoals zijn muzikanten.



Leger aan camera's

Op donderdagmiddag moet het optreden nog wel een aantal keren worden geoefend. Niet omdat de muzikanten het nog niet kunnen, maar omdat er een leger aan camera’s in de school zal zijn. Het bezoek van de koning is vrijdagochtend vanaf 08.55 uur rechtstreeks te zien bij het NOS Jeugdjournaal op NPO 3.



Drummer Stef zet tijdens de repetitie daarom zijn tablet op de lessenaar om de muziek nog eens goed te kunnen lezen. En hij doet meteen wat hij had beloofd: vol gas geven.