De secretaresse een koffiedame? Dat was in de vorige eeuw!

EINDHOVEN - Honderden secretaresses werden donderdag in het zonnetje gezet. Het is namelijk Nationale Secretaressedag. Een dag die in jaren '80 is over komen waaien uit Amerika. Doel is om secretaresses dan te laten zien hoe ze worden gewaardeerd. Want het is een belangrijke functie: je bent de rechterhand van de baas. Maar wat maakt iemand nou een goede secretaresse?

"De tijd dat een secretaresse de koffie en lunch regelde en aantekeningen maakte tijdens vergaderingen ligt ver achter ons", zegt Stephanie Pereboom van Secretary Plus met vestigingen in het hele land, waaronder Eindhoven. "De secretaresse van nu heeft veel meer verantwoordelijkheden." Zo kan de moderne baas zijn agenda zelf wel bijhouden, maar hij heeft wel behoefte aan iemand waarmee hij kan sparren.

In één zin

En daarom heeft de secretaresse van tegenwoordig meestal een hbo-opleiding. En heten de dames en ook heren vaak ook anders: management assistent. Of officemanager. Secretaresses op mbo-niveau worden steeds minder gevraagd.



Volgens Pereboom is een top-secretaresse eigenlijk in één zin te vangen: “Iemand die ervoor zorgt dat een manager niet hoeft na te denken over andere dingen dan zijn hoofdtaken.”

‘Ontzorgen’ wordt dat genoemd. "Je regelt een zakenreisje van a-tot-z, zodat de baas daar echt geen omkijken meer naar heeft. Ook is het belangrijk dat je goed kunt netwerken, oplossingsgericht bent en vooruit kunt denken. Niet dat je een glazen bol nodig hebt, maar een paar stappen verder kunnen kijken is wel handig."

Blijk van waardering

Iemand die zeker over de genoemde vaardigheden beschikt is de 39-jarige secretaresse Sabine Schenkels uit Udenhout. Ze is vandaag ook verwend. Advocatenkantoor Advocaten van Nu, verraste haar met een bedankje, een fashioncheque en een bodylotion. “Superleuk en lief dat mijn bazen aan secretaressedag hebben gedacht. Een blijk van waardering vind ik altijd fijn.’’



Schenkels werkt al 21 jaar als secretaresse, maar zegt niet zoveel te merken van de veranderingen in het vak. “Ik werk al jaren bij een advocatenkantoor en daar ligt de lat altijd hoog”, lacht ze.