Louis werkt al 45 jaar bij de Albert Heijn en maakt iedereen aan het lachen [VIDEO]

MIERLO - Louis werkt al bijna heel zijn leven in de Albert Heijn. De 62-jarige Helmonder begon op zijn 17e bij de supermarktketen. Dat is maar liefst 45 jaar trouwe dienst. Om die reden maakte zijn werkgever een reclamefilmpje over Louis. Binnen een dag is het 60.000 keer bekeken en een ster is geboren.

“Het is als grapje begonnen. Collega’s hadden mij hiervoor opgegeven zonder dat ik er iets van wist,” vertelt Louis enthousiast. Die collega’s is hij in het filmpje constant aan het verblijden met zijn grapjes en brede glimlach. Maar de klant staat uiteraard centraal. "Hey, daar heb je Louis", roepen de klanten naar hem in het Mierlose filiaal waar hij nu werkt.



Veranderingen door de jaren

Hij heeft sinds 1972 in verscheidene filialen van de Albert Heijn gewerkt, de meeste in Helmond, eentje in Son en Breugel en nu dus in Mierlo.



Hij heeft in die tijd veel zien veranderen. “Vroeger ging alles handmatig. Alle bestellingen per telefoon, alle prijzen per product erop plakken. Nu is dat allemaal geautomatiseerd,” vertelt de vrolijke Helmonder. “Daar ga je gewoon in mee. Nu is er meer tijd voor de klant.”



Natuurtalent

Dat Louis een natuurtalent voor de camera is, blijkt uit de video. Hij heeft naast zijn werk ook nog veel theater gedaan. “Na anderhalve minuut stond ik gewoon lekker voor de camera te praten. Ik had ook een goede klik met de regisseur.”



Wellicht is de nieuwe Meneer van Dalen, de bekende AH-filiaalmanager van de reclamespotjes, bij deze opgestaan? “Nou, die opmerking is al heel vaak gemaakt sinds het filmpje online is”, lacht Louis. “Als er morgen iemand voor de deur staat... Ik sta overal voor open.”