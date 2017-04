Zo zwaar is het hoofd van koning Willem-Alexander

TILBURG - 7,5 kilo. Zoveel weegt het hoofd van Koning Willem-Alexander in pure chocola. Chocolatier Hein Geers hoopt dat hij het volgende week aan de koning kan aanbieden als die in Tilburg zijn verjaardag viert. "Of anders aan de hofhuishouding, want het is nogal zwaar, dus ik denk niet dat de koning daarmee gaat lopen."

De chocolade buste wordt gegoten bij Huize Geers in Tilburg. "We maken er meer, zodat we er eentje in de winkel kunnen plaatsen en één komt in onze foodtruck die langs de route staat." Maar de mooiste is voor de koning, daar is Hein Geers heel stellig in. "Die verpakken we en hopen we mee te geven aan het koninklijk gezelschap."



'Ik wilde een bourgondier, een vriendelijke man'

De mal voor het borstbeeld is gemaakt door Wim Geers, vader van Hein en voormalig chocolatier. Sinds zijn pensionering is hij beeldhouwer. "De koning gaat natuurlijk niet poseren, dus ik moest het doen met foto's. Maar er zijn zoveel portretten van Willem-Alexander, met verschillende uitdrukkingen, dus ik moest een keuze maken."



Wim wilde een bourgondische koning, een vriendelijke man. "Tenslotte is hij in Brabant." Daarom gaf Wim het portret een glimlach en niet 'dat strenge uiterlijk'. "Mensen noemen het een Mona Lisa-glimlach, ik hoop dat 'ie daarmee vereerd is."



Schrobbelaer

Huize Geers is bekend van de bonbons met het bekende Tilburgse drankje Schrobbelaer. Op de vraag of hij heeft overwogen om het borstbeeld ook zo'n drankje mee te geven als vulling zegt Hein Geers lachend: "Nee, dan zouden we denk ik wel 20 liter Schrobbelaer nodig hebben gehad en dan is het hoofd echt niet meer te tillen."



Voor de Tilburgse chocolatier is het gieten van een koningshoofd een bijzondere klus. "We maken wel vaker portretten, maar het gaat nu om een heel bekend figuur, dus de mimiek in zijn gezicht moet wel correct zijn."