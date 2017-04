Jeffrey Herlings gaat geen gekke dingen doen bij GP Valkenswaard: 'Dit is nu een leerjaar'

VALKENSWAARD - Ondanks dat Jeffrey Herlings nog altijd met pijn moet rijden, hoopt hij zondag tijdens de GP Valkenswaard een goed resultaat te rijden. De motorcrosser brak in februari een middenhandsbeentje, daar heeft hij nog altijd last van.

"Ik weet dat de wereldtitel erg moeilijk zal worden", zegt Herlings in aanloop naar de race in Valkenswaard. Hij staat nu 117 punten achter de koploper in het wereldkampioenschap MXGP



Beter en beter worden

"Alles kan, maar de kans is klein. Ik moet dit jaar beschouwen als een leerjaar en moet proberen beter en beter te worden. Ik streef nu eerst naar top vijf, dan podium en dan overwinningen. Als je richting de top vijf zit, ga je automatisch ook al richting het podium."



Tim Gajser en Antonio Cairoli steken er volgens Herlings bovenuit. "Maar ik denk, zeker als ik meer heb gereden en meer aan de motor gewend ben, dat ik met de rest mee kan komen. Ik denk dat ik het niveau van de MXGP wel een beetje onderschat heb. Aan de andere kant ook weer niet, want ik ben niet fit en heb heel weinig kunnen rijden. De resultaten van nu zijn het gevolg van het weinige rijden."



'Ga geen gekke dingen doen'

Herlings hoopt in Valkenswaard dicht bij het podium te staan. "Erop staan zou mooi zijn. Ik ga niet alles forceren om op het podium te komen, want ik wil niet weer een blessure oplopen. Ik ga geen gekke dingen doen. Maar je kunt hier wel altijd iets meer, door het thuispubliek dat achter je staat."



Ook in Valkenswaard verschijnt Herlings met pijn aan de start. "Ik heb nog steeds last van mijn hand. Ik heb tien dagen nadat hij gebroken was alweer moeten rijden. Ik heb de blessure toen niet goed laten genezen."