Idols-winnares Julia wil het tegendeel bewijzen: 'Jullie gaan zeker nog iets van mij horen'

TILBURG - Helemaal beseffen doet ze het nog niet, maar ze is toch echt de kersverse winnaar van Idols. Julia van Helvoirt uit Tilburg won woensdagavond het zesde seizoen van de talentenjacht. “Je hoort altijd: ‘daar hoor je nooit meer iets van’. Maar het is echt mijn doel om het tegendeel te bewijzen.”

De zangeres is hartstikke blij met de winst. Dat de kijkcijfers van het programma tegenvielen, maakt haar niet uit. De finale is volgens de cijfers van Stichting Kijkonderzoek door 342.000 mensen bekeken. En daarmee haalde het programma nog niet eens een plek in de kijkcijfer top 25.



“Eerlijk gezegd, interesseert me dat vrij weinig”, aldus Julia. “Ik ga nu zoveel mogelijk mijn gezicht laten zien, zingen en doorpakken.”



Droomt van Vrienden van Amstel Live

Haar grote droom is niet om de Ahoy Rotterdam of Amsterdam ArenA uit te verkopen, maar om op het podium van de Vrienden van Amstel Live te staan. “De artiesten die daar staan, zijn mijn grote voorbeelden. Het lijkt me hartstikke leuk om daar samen mee op te treden, want dan heb je het wel gemaakt.”