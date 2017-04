Vraag: Wie zou jij een lintje gunnen en waarom?

DEN BOSCH - Wie zou jij een lintje gunnen en waarom? Zo vlak voor de echte officiële koninklijke lintjesregen is het een veelbesproken onderwerp. Als ‘de gewone Brabander’ het voor het zeggen zouden hebben, dan zag de lijst van de jaarlijkse lintjesregen er heel anders uit. Geen uitgerangeerde artiesten of ambtenaren die 25 jaar aan een bureau geplakt hebben gezeten, maar ‘echte mensen’, zoals dat door sommigen wordt uitgedrukt.

Uit onze steekproef op straat blijkt dat vooral onze ouders zouden worden bedolven onder een zee van lintjes en dan vooral door dankbare jongeren. “Mijn ouders, we hebben een moeilijke tijd meegemaakt. Ik had mijn school niet goed gedaan en ze zijn me toch blijven steunen.”



Onze lintjes

Het heeft Zijne Majesteit behaagd... Dat zinnetje wordt over een paar dagen talloze keren opgelezen. In 2016 kregen 2755 mensen een lintje, 965 vrouwen en 1790 mannen.



De Omroep Brabant lintjesregen is een andere lintjesregen. Er werden geen aanvragen ingediend en het advies van een bemoeiachtige commissie werd ook overgeslagen. Op straat gaven wij willekeurig mensen de kans om iemand een schouderklopje te geven.



Jeroen Bosch

Behalve de al eerder genoemde ouders, zijn het ook vrienden, vriendinnen en overige familieleden die we een lintje gunnen. Een verdwaalde Engelsman in Den Bosch, die echter al jaren in Nederland woont, wijst op de Markt in Den Bosch naar het beeld van Jeroen Bosch. “Die verdient een lintje”, aldus de Engelsman. Veel genoemd worden ook de mensen uit het onderwijs.



Een lintje voor ... Jesse Klaver

Ondanks de bakken met stront die politici dag in dag uit over zich heen gestort krijgen, zijn er toch twee ondervraagden die de politiek lintjeswaardig vinden. “Als ik nou toch iemand een lintje mag geven, dan zou dat Jesse Klaver zijn van GroenLinks.” Onafhankelijk van de GroenLinks0aanhanger wil een ander ‘de politiek’ een lintje geven.



De echte lintjesregen vindt dit jaar plaats op woensdag 26 april.