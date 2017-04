Bejaarde vrouw (80) in Eindhoven beroofd, politie zoekt sluwe oplichters

EINDHOVEN - Een bejaarde vrouw (80) is dinsdag 7 maart in Eindhoven ten prooi gevallen aan een babbeltruc. Dit gebeurde ‘s middags tussen vier en halfvijf op de Lichtenberg in stadsdeel Gestel.

De bejaardevrouw had net haar boodschappen op het Kastelenplein gedaan, toen ze voor haar woning door een man en een vrouw werd aangesproken. De man vroeg waar hij zijn lot kon inleveren. De 80-jarige vrouw parobeerde hem te helpen, maar hij leek haar niet te begrijpen.



Tijdens de verwarring stal de jonge vrouw de pinpas van het slachtoffer uit haar rollator. De daders ontkenden vervolgens het hele voorval en liet de oude vrouw verward achter. Vervolgens heeft het duo een groot bedrag met de pas gepind. Bij de bankautomaten zijn foto’s van beide daders gemaakt.



Zo zien de daders eruit

Het gaat om een vrouw met zwart, haflang haar van rond de 1,65 meter. Ze was slank met een klein buikje en vermoedelijk zwanger. De man had een normaal postuur, blond haar en was rond de 25 jaar.