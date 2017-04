Leisure Ontwikkelfonds geeft ondernemers duwtje in de rug om vrijetijdssector sterker te maken

EINDHOVEN - De vrijetijdssector in Brabant bloeit als nooit tevoren. Toch heeft het House of Leisure, de drijvende kracht achter de vrijetijdssector in onze provincie, een paar stevige doelstellingen geformuleerd die in 2025 behaald moeten zijn. Meer bezoekers, meer inkomsten en meer banen. Het Leisure Ontwikkelfonds (LOF) speelt de komende tijd daarin een belangrijke rol.

“De leisure-industrie levert nu al een stevige bijdrage aan de Brabantse economie en ik ben ervan overtuigd dat we onze ambities voor 2025 ook gaan waarmaken”, zegt Joost Melis in het tv-programma Booming Brabant. Hij is directeur van het House of Leisure en scout van het Leisure Ontwikkelfonds (LOF).

Meer bezoekers, bestedingen en banen

In 2025 wil de vrijetijdssector dat het totaal aantal dagrecreanten in Brabant is verdubbeld van 10 naar 20 miljoen. Daarnaast is er een toename van bestedingen in Brabant van zo’n 600 miljoen euro. Ook moet de vrijetijdssector tegen die tijd ongeveer 30.000 nieuwe banen rijker zijn.

Melis: “We doen het al goed in Brabant, maar we moeten aan onze toeristische parels nieuwe blijven toevoegen. Veel ondernemers hebben daar goede ideeën over. Het is aan het LOF, met een startkapitaal van 1,5 miljoen euro, en de ondernemer om samen die ideeën werkelijkheid te laten worden. Een publiek-private samenwerking.”

Het plan van een ondernemer voor bijvoorbeeld een nieuw hotel wordt door het LOF langs de meetlat gelegd. “Als het een uniek idee is voor de vrijetijdseconomie en het ondernemersplan voldoet, dan kan een ondernemer geld lenen uit het fonds om zijn idee te realiseren”, zegt Melis. Hij benadrukt dat het om een zogeheten stapelfinanciering gaat. “Behalve het LOF moet een ondernemer ook zelf, al dan met steun van zijn bank, investeren in het unieke idee.

Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant/boomingbrabant . 'Booming Brabant' is ook te bekijken via Uitzending Gemist . Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.