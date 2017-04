PSV-fan Marcel heeft spijt van matchfixing-aangifte: 'Ik word voor schut gezet'

EINDHOVEN - Als hij had geweten wat er allemaal over hem heen zou komen, had Marcel Blaak uit Eindhoven vorig jaar nooit aangifte gedaan van matchfixing bij Ajax tegen FC Utrecht. “Ik word in Nederland voor schut gezet. Elke week laten ze mijn gezicht bij Voetbal Inside zien”, vertelt hij tegen PowNed.

“M’n dochters, iedereen heeft er last van”, vertelt hij. “Dan krijgen ze weer te horen: ‘je vader is weer op televisie geweest en voor joker uitgemaakt’. Het slaat helemaal nergens op.”



PowNed zocht de Eindhovenaar ongeveer een jaar na dato op. Hij zit er behoorlijk mee dat een fragment uit een interview met Omroep Brabant vaak terugkomt op tv. Bij Voetbal Inside komen er dan termen als ‘randdebiel’ en ‘Maaskantje’ voorbij.



'Fuck hun!'

Blaak krijgt het zelfs even te kwaad tijdens het interview. “Je moest eens weten wat voor last ik daar van heb gehad. Daar houden ze geen rekening mee”, zegt hij. “Fuck hun, snapte?! Het raakt me zeker.”



De PSV-fan deed vorig jaar april aangifte vanwege een dubieuze penalty die Ajax had gekregen in een wedstrijd tegen FC Utrecht. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf na afloop van het duel ook aan dat hij de strafschop niet had moeten geven.“Hij had het niet goed gezien”, legt Marcel nogmaals in het filmpje uit. “Dan ga je de grensrechter raadplegen, maar dat heeft hij niet gedaan.” Volgens Marcel wilde de scheids ‘gewoon hebben dat Ajax won’.