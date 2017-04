Stijn (20) wilde zijn faalangst overwinnen, maar het werd zijn dood

BREDA - De 20-jarige Stijn Poncin uit Breda leed aan faalangst en wilde dit overwinnen tijdens een stage op de Antillen. Een autorit na een avondje stappen werd hem echter fataal. In de laatste aflevering van de BNN-serie Break Free van donderdagavond zagen we een bijzonder eerbetoon aan Stijn.

Break Free draait om jonge mensen die naar het buitenland gaan en daar op tragische wijze om het leven komen of vermist raken. Stijn Poncin kwam in 2014 om het leven bij een auto-ongeluk op Bonaire.



Bang

De fanatieke rugbyspeler is volgens vrienden en familie sociaal, lief en vrolijk. Maar hij is ook erg gevoelig, heeft veel last van faalangst en is bang om dood te gaan. Juist daarom kiest hij de moeilijke weg: hij vertrekt voor een lange stage naar Curaçao.



Drie jaar later reizen in Break Free twee vrienden van Stijn naar Curaçao. Ze gaan terug in de tijd en hopen op antwoorden. Hoe heeft het die avond zo mis kunnen gaan?

Ongeluk

Stijn is na een aantal maanden klaar met zijn stage en besluit nog naar een vriend in Bonaire te vliegen. Na een avondje stappen gaat het mis. Stijn en de vriend stappen in de auto, maar ze hebben te veel gedronken. Ze krijgen een ongeluk. Stijn, de bijrijder, draagt geen gordel en overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder heeft niks.

Volgens zijn familie lijkt het wel alsof Stijn wist dat hij niet oud zou worden. Hij had zijn begrafenis al gepland, wilde een biertje op elke stoel tijdens de uitvaart. Stijn overleed op Valentijnsdag in 2014. Over één ding zijn vrienden, familie en kennissen het eens, blijkt uit de aflevering: Stijn heeft gelééfd.



De aflevering over Stijn is hier terug te kijken.