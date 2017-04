Michael van Gerwen geeft jarige Raymond van Barneveld niets cadeau: 7-2

BELFAST - Michael van Gerwen heeft donderdagavond een makkelijke zege geboekt op Raymond van Barneveld. De regerend wereldkampioen won met 7-2 van Barney.

De eerste vier legs gingen met de darts mee, zowel Van Gerwen als Van Barneveld wisten hun eigen legs in het begin van de wedstrijd te houden. Waar Van Gerwen zijn legs pakte terwijl Van Barneveld nog lang niet op een finish stond, had Van Barneveld meer moeite in zijn eigen legs.



Bij een 3-2 voorsprong van Van Gerwen ging het mis voor Van Barneveld, na twee missers op een dubbel pakte hij een break via dubbel tien. Nadat hij zijn eigen leg weer wist te houden, pakte hij de achtste leg via twee keer een dubbel achttien in de leg. Via een dubbel acht pakte hij vervolgens de winst.



Na twaalf gespeelde wedstrijden staat hij op negentien punten. Nummer twee Peter Wright heeft twee punten minder, de Schot speelde wel een wedstrijd meer. Phil Taylor staat derde met vijftien punten uit twaalf duels. Gary Anderson maakt de top vier compleet, hij heeft veertien punten uit dertien duels.Van Barnveld, die zijn vijftigste verjaardag liever anders gevierd zal hebben, valt net buiten de top vier. Hij heeft net zoveel punten als Anderson, maar een minder legsaldo. Barney moet nog iemand in zien te halen om zich te plaatsen voor de finale in de O2 Arena.