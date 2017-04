Gewonde man rijdt slingerend weg na ongeluk

BEEK EN DONK - Een gewonde, oudere man is donderdagmiddag slingerend en al weggereden nadat hij een ongeluk had op de Broekweg in Beek en Donk. Hij was daar in een sloot gereden. Een boer hielp hem en zijn auto uit de sloot, waarop de man er direct vandoor ging. De politie is op zoek naar de bestuurder.

De man, die volgens de politie ongeveer 70 tot 75 jaar oud is, raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. De boer kwam langs rijden en schoot hem te hulp. Maar in plaats van even rustig bij te komen en de hulpdiensten te bellen, kroop de oudere man direct weer achter het stuur.

'Waarom?'

De politie meldt zich ‘ernstig zorgen te maken over de gesteldheid van de oudere man’. Ook wil ze graag weten waarom de automobilist meteen weggegaan is.



Het zou gaan om een man van ongeveer 1,65 meter met een smal postuur. Zijn rode Fiat heeft schade aan de linkerkant. Hij reed slingerend weg in de richting van het centrum.