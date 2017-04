Michael van Gerwen na ruime zege: 'Vervelend voor Barney, maar ik heb het goed gedaan'

BELFAST - Michael van Gerwen won donderdagavond met 7-2 van Raymond van Barneveld. Door de zege blijft hij koploper in de Premier League. En daarmee is hij ook weer een stap dichter bij zijn eerste doel, als koploper naar de finale gaan.

"Dit is een enorme stap naar de finale in de O2 Arena", zei Van Gerwen na afloop van de wedstrijd tegenover de PDC. "Maar niet alleen dat. Ik wil de ranglijst winnen. Dat heb ik de laatste jaren gedaan en dat wil ik nog een jaar doen."



Op de dag dat Van Barneveld zijn vijftigste verjaardag viert, kreeg hij op het podium niets cadeau van Van Gerwen. Volgens de regerend wereldkampioen moet Barney daarvoor echter vooral naar zichzelf kijken. "Hij speelde niet goed. Ik denk dat hij teleurgesteld is in zichzelf. Dat moet hij ook zijn. Je bent hier om iets neer te zetten. Je probeert te winnen, maar hij kwam niet eens in de buurt van mij.""Het is vervelend voor hem. Maar ik ben hier ook om te winnen en ik kan alleen naar mezelf kijken, ik heb het goed gedaan. Helaas voor hem kan er maar één verliezer zijn", aldus Van Gerwen.