Schoolreisje naar Parijs gaat voor Eindhovense leerlingen niet meer door

EINDHOVEN - Vanwege de aanslag in Parijs gaat een gepland schoolreisje op vrijdag voor leerlingen van het Sint-Joriscollege in Eindhoven op het laatste moment niet door. De school moest het slechte bericht donderdagavond laat nog brengen via social media en de website.

Leerlingen van havo 5 en vwo 6 zouden vrijdagochtend naar Parijs vertrekken. De school roept iedereen op elkaar te informeren over de annulering, vanwege het ‘zeer korte tijdsbestek’. Het is niet bekend of er meer Brabantse scholen hun tripjes moeten annuleren.



Bij een terreurdaad werd donderdagavond een politieagent doodgeschoten op de Champs-Élysées in Parijs. Twee agenten raakten zwaargewond. IS eiste de aanslag op.Leerlingen van Scholengemeenschap de Overlaat uit Waalwijk waren donderdag wél in Parijs, maar kregen van de aanslag gelukkig niets mee. Ze waren net op tijd uit Parijs vertrokken. Via Facebook hield de school bezorgde ouders op de hoogte.