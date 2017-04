'Ze zien er heel anders uit dan op tv', koningspaar opent Koningsspelen bij basisschool Veghel

VEGHEL - Een hartelijk ontvangst voor koning Willem-Alexander en koningin Màxima, vrijdagochtend bij basisschool De Vijfmaster in Veghel. Het koninklijk paar opende daar vrijdagochtend de Koningsspelen. Ook ontbeten ze mee met de leerlingen.

De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013, het jaar van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het thema van de vijfde editie van dit landelijke evenement voor basisscholen is 'feest'.



De vijfde editie is extra feestelijk, omdat de Koning dit jaar vijftig wordt. Koningin Máxima vertelde de kinderen van de Veghelse basisschool dat ze met haar dochters al een cadeau voor de jarige heeft gekocht. Maar wat voor iets het is, wilde ze nog niet kwijt.



Het koninklijk gezelschap arriveerde rond negen uur 's ochtends bij de school. Daar werden Màxima - in crèmekleurig wit - Willem-Alexander - in het lichtblauw met een oranje stropdas - ontvangen door schooldirecteur Ellen Vos en burgemeester Marcel Fränzel van de gemeente Meierijstad. "De hele wijk is versierd met oranje vlaggen", zag verslaggever Alice van der Plas. "Mensen stonden rijendik langs de straat en ze hadden allemaal vlaggetjes waarop staat 'Hallo Willem-Alexander' en 'Hallo Màxima'. Door die haag liepen ze naar de Vijfmaster."Een speciaal jeugdorkest , met de meest muzikale leerlingen van alle Veghelse basisscholen, speelde voor het koninklijk paar. Er was gekozen voor een medley. "Die begon met 'You'll be in my heart' van Phil Collins - want we sluiten natuurlijk allemaal de Koning en Koningin in ons hart - en eindigde met 'Lang zal hij leven'", vertelde dirigent Mark van Kessel."Het was best een moeilijk stuk dat we spelen", vond trompettist Tom. "En het zijn natuurlijk hele belangrijke mensen waar je voor mag spelen."Na het ontbijt openden de Koning en Koningin de Koningsspelen. Vervolgens bezochten zij de verschillende sportactiviteiten rond de school, onder meer bij het net aangelegde Schoolplein14 en de Krajicek Playground.De allerkleinsten begonnen met touwtrekken en trokken daarmee de aandacht van de Koning. "Die kwam hen even flink aanmoedigen", zag verslaggever Van der Plas. "Hij beschuldigde de scheidsrechter zelfs van valsspelen!"Marco was een van de leerlingen die met het koninklijk paar mocht praten. "Dat was best wel spannend", gaf hij na afloop toe. De vorst en vorstin hadden het met Marco onder meer over het ontbijt. "Ze wilden weten wat ik het lekkerst vond en of ik een beetje had kunnen slapen."Hij vond het 'wel grappig' om hen in het echt te zien. "Ze zien er heel anders uit dan op tv. En ze praten met een accent."