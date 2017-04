'Is dit wel veilig?', school uit Eindhoven neemt geen risico na aanslag Parijs

EINDHOVEN - Een hectische avond was het donderdag voor Peter van den Eijnde, directeur van het Sint-Joriscollege in Eindhoven, toen hij hoorde van de aanslag in Parijs. Zijn leerlingen zouden vrijdag naar die stad afreizen. "Ik heb meteen de Nederlandse ambassade in Parijs gebeld. Want is het wel veilig?" De schoolleiding besloot om het reisje niet door te laten gaan.

Die beslissing werd overigens niet binnen een paar seconden gemaakt. "Ik heb contact gehad met diverse collega's om te overleggen wat we zouden doen. Maar als snel proefde ik dat mensen een onbehaaglijk gevoel hadden bij het afreizen naar Parijs", vertelt de directeur tegen Omroep Brabant.



Daarnaast denkt hij dat, als ze toch waren gegaan, het geen prettige reis was geworden. "Het is ook een veiligheidsrisico als je met een onrustige groep weggaat. En ik wilde wel zeker weten dat iedereen tijdens zo'n reis de rust heeft." Ongeveer een uur na de aanslag werd de knoop doorgehakt om in Eindhoven te blijven Maar toen lag een aantal ouders en leerlingen wel al in bed. "We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om iedereen te bereiken. En is dat is blijkbaar gelukt, want vanochtend om vijf uur was er geen enkele leerling die voor niets naar school was gekomen."Zijn beslissing kan naast de bijval van zijn collega's rekenen op steun van ouders. "Ik heb al een aantal reacties binnen en die ouders zeggen allemaal dat ze het begrijpen", vertelt Van den Eijnde. Er wordt later bekeken of de reis kan worden ingehaald. "Eerst moeten de leerlingen de examens in."