Stuw bij Grave eind juli klaar na botsing met binnenvaartschip

GRAVE - De stuw in de Maas bij Grave is eind juli gerepareerd en weer klaar voor gebruik, meldt Rijkswaterstaat. De instantie maakte vrijdag meer bekend over de vorderingen van het herstelwerk na een aanvaring op 29 december.

Een binnenvaarttanker ramde destijds de stuw. Door de botsing raakte de stuw beschadigd en liep een deel van de Maas leeg. Om scheepvaartverkeer toch mogelijk te maken, is er een tijdelijke dam achter de stuw gebouwd. Sinds 23 januari varen er weer schepen bij Grave.



ZIE OOK: Schipper die stuw in Grave ramde, botste twee maanden eerder tegen brug in Duitsland



Eind juli moet de vernielde stuw zijn hersteld. Er is dan ook getest en de tijdelijke dam is dan opgeruimd, zo is de prognose.



20 miljoen

Rijkswaterstaat handhaaft de verwachting dat de kosten van de reparatie uitkomen rond 20 miljoen euro, aldus een woordvoerder.