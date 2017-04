Paard valt in sloot in Zundert, brandweer takelt dier uit de sloot

ZUNDERT - In de Hulsdonkstraat in Zundert is vrijdagochtend een paard in een droge sloot terechtgekomen. De brandweer heeft het dier met een kraan uit de sloot getakeld.

Het paard stond daarna binnen enkele minuten weer op zijn benen.

Verdwenen uit weiland

De eigenaar zag zijn paard niet meer in het weiland staan en ging op zoek. Bij zijn zoektocht trof hij het dier in de sloot aan. Hoe het paard uit het weiland en in de sloot terecht is gekomen, is niet duidelijk.



Brandweerlieden probeerden eerst het dier met banden en touwen uit de sloot trekken. Toen dat mislukte, is er een kraan ingeschakeld.