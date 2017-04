Medaille voor Mario Haazen? Volgens rechtspsycholoog moeten we geen lynchpartijen willen

AMSTERDAM - In ruim achthonderd reacties op de internetkanalen van Omroep Brabant steken reaguurders hun mening over het eigen rechter spelen van Mario Haazen uit Helmond niet onder stoelen of banken. De man spoorde de belager van zijn 14-jarige dochter op en mishandelde hem vervolgens. Volgens Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het een onzinnige discussie: "We hebben het recht in Nederland niet voor niets uitbesteed aan rechters. We moeten geen lynchpartijen in Nederland willen hebben."

'Mario zou een medaille moeten krijgen', 'Het is triest gesteld met ons rechtssysteem' en 'Hij had dader morsdood moeten meppen'. Het zijn onderbuikgevoelens die bij Brabanders opborrelen sinds de officier van justitie donderdag de strafeis van zes jaar cel bekendmaakte. Haazen sloeg de belager van zijn 14-jarige dochter met een sneeuwschep het ziekenhuis in.



Het slachtoffer, Jack. S., een ex-tbs'er, liep breuken op in zijn armen en pols, een hoofdwond en verwondingen aan het bovenbeen op. Het OM sprak van een 'poging om S. te doden.



Strafeis

Volgens Van Koppen hanteert het Openbaar Ministerie vaste 'tarieven' om tot een strafeis te komen. "Bij poging om iemand te doden kom je op een eis van zes jaar uit." De eis tegen Mario Haazen wil nog niet zeggen dat de rechter die ook altijd zal volgen. "Het is afwachten wat de rechtbank over twee weken zegt", aldus Van Koppen.



Volgens de rechtspsycholoog kan de rechter nog van alles gaan afwegen. "De man kwam niet voor niets tot zijn daad, maar dat maakt het misdrijf niet minder ernstig." Van Koppen bevestigt dat juridische zaken soms niet uit te leggen zijn. "Zeker niet als er een woedende menigte voor je staat. We moeten wachten tot de storm van verontwaardiging overwaait."