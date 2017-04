Bizar scenario in Jupiler League: RKC Waalwijk heeft baat bij verlies tegen Cambuur

WAALWIJK - RKC Waalwijk staat vrijdagavond voor een dilemma. De Waalwijkers hebben er alle baat bij als niet De Graafschap, maar Cambuur periodekampioen wordt. RKC neemt het echter op tegen de ploeg uit Leeuwarden en dus lijkt verlies helemaal niet zo’n slechte optie.

De situatie in de Jupiler League mag opvallend worden genoemd. Jong Ajax en Jong PSV mogen niet promoveren en daarom kan zelfs de nummer tien van de competitie nog deelnemen aan de nacompetitie.

RKC Waalwijk staat met nog drie speelrondes te gaan op de elfde plek. Als Cambuur wint, is de tiende positie voldoende voor een plek in de play-offs. Wint De Graafschap van Almere City, komt de ploeg op de tiende plek niet meer in aanmerking voor de nacompetitie.

Op eigen kracht

“Volgens de buitenwacht kunnen wij beter verliezen, maar we gaan vol voor de winst”, vertelt RKC-trainer Peter van den Berg. “Met nog drie wedstrijden te gaan, zijn er negen punten te halen. Daar gaan we voor. We willen op eigen kracht de play-offs halen. Als we dat niet doen, verdienen we die plek in de nacompetitie ook niet.”

Van den Berg hoopt wel dat Almere City zijn sportieve plicht doet tegen De Graafschap. “Als Almere wint, kan Cambuur ook periodekampioen worden als ze verliezen.”

Concurrenten

FC Emmen en FC Eindhoven staan respectievelijk negende en tiende, met allebei één punt voorsprong op RKC. “Er zijn allerlei scenario’s denkbaar. Als wij verliezen, maar FC Eindhoven en FC Emmen winnen ook, dan wordt het gat vier punten met nog twee wedstrijden te gaan. Dan wordt het heel lastig voor ons. We moeten dus gewoon winnen.”