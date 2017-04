Boer zwaargewond door koe in Wanroij

WANROIJ - Een boer uit Wanroij is vrijdagochtend zwaargewond geraakt toen hij werd overlopen door een van zijn koeien. De man is met ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

De man raakte gewond in een stal aan de Broekkant in Wanroij. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.



Een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in een naastgelegen weiland. De trauma-arts is bij de ambulance ingestapt en meegereden naar het ziekenhuis.