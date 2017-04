CDA, VVD, SP en PvdA willen snel extra geld voor bestrijding drugscriminaliteit

DEN BOSCH - Coalitiepartijen VVD, SP en PvdA hebben vrijdag tijdens de behandeling van de Perspectiefnota het college gevraagd een lobby te beginnen om er voor te zorgen dat er snel extra geld komt voor het bestrijden van drugscriminaliteit.

Tijdens verkiezingsdebat het Debat van het Zuiden hebben partijen gezegd dat er extra geld vrijgemaakt moet worden voor de bestrijding van criminaliteit in Brabant. Terwijl GroenLinks, VVD, CDA en D66 nog in Den Haag onderhandelen over een eventuele regeerakkoord, benadrukken de partijen in de provincie dat dit een belangrijk onderhandelingspunt moet worden.



De Gedeputeerde Staten moeten hier druk op gaan uitoefenen, aldus de VVD, SP en PvdA. Later op de dag heeft het CDA zich ook aangesloten bij dit standpunt.