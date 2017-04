Gerard de Rooy voegt daad bij woord en doet niet mee aan Dakar Rally

SON - Gerard de Rooy rijdt volgend jaar definitief niet mee in de Dakar Rally. De rallyrijder uit Son kiest voor deelname aan de Africa Eco Race. Die race start eind december in Monaco en gaat via Marokko en Mauritanië naar de Senegalese hoofdstad Dakar.

Het komt niet als een verrassing dat De Rooy de Dakar aan zich voorbij laat gaan. Tijdens de officiële presentatie van de Dakar Rally gaf de rallyrijder aan dat hij de Dakar Rally beu is. Hij sprak toen de ambitie uit om zijn team op te splitsen.

Testrace

Dat gebeurt volgend jaar. Gerard de Rooy rijdt met zijn nieuwe Iveco Powerstar in de Africa Eco Race. In juli doet hij mee aan de Silk Way Rally, die van Moskou naar de Chinese stad Xi’an gaat. Die wedstrijd dient als test voor de Africa Eco Race.



Federico Villagra doet namens het team van De Rooy wel mee aan de veertigste editie van Dakar. “De komende weken bekijken we hoe we het team opsplitsen en bepalen we wie naar Afrika gaat en wie naar Zuid-Amerika. De details worden in de loop van de zomer bekend”, laat De Rooy weten.