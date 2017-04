Kind aangereden door bejaarde (81), jongen meters meegesleurd

BOXTEL - Een kind is vrijdagochtend aangereden door een auto op de Schijndelseweg in Boxtel. De jongen kwam onder de auto terecht en werd meters meegesleurd. De 81-jarige bestuurder van de auto is aangehouden.

Het 12-jarige slachtoffer fietste rond negen uur 's ochtends op de rotonde die de Schijndelseweg en de Brederodeweg met elkaar verbindt, toen hij werd geschept door de auto, die in de richting Schijndel reed.



De bestuurder stopte niet, waardoor de jongen onder de auto terechtkwam en meters werd meegesleurd.



Rijbewijs afgenomen

Toen de man stopte, tilden omstanders de auto op zodat de jongen bevrijd kon worden. Hij is naar een ziekenhuis gebracht waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen.



De automobilist wordt verhoord. Het rijbewijs van de man, die niet had gedronken, is ingenomen.