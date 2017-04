26 vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Ulvenhout

ULVENHOUT - In het bosgebied in de omgeving van de Broekdreef in Ulvenhout zijn donderdagnacht 26 vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft monsters genomen van de inhoud. De vaten zijn daarna door het bedrijf afgevoerd. Het bosgebied was tijdens de ruimactie afgesloten.



De politie en Staatsbosbeheer onderzoeken de herkomst van de vaten.