Op Omroep Brabant mis je niets van Koningsdag

TILBURG - Tilburg maakt zich op voor het koninklijk bezoek aan de stad tijdens Koningsdag, aanstaande donderdag. Koning Willem-Alexander viert daar dan zijn vijftigste verjaardag. Samen met koningin Màxima, hun dochters, andere leden van de koninklijke familie en samen met de Tilburgers. De kijkers en luisteraars van Omroep Brabant hoeven hier niets van te missen. Op radio, tv en online besteedt Omroep Brabant uitgebreid aandacht aan deze bijzondere koninklijke rondgang.

Met bijdragen vanaf het parcours en gesprekken met mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij Koningsdag. Omroep Brabant neemt ook de live tv-registratie van de NOS over.



Vooruitblik

Omroep Brabant komt tussen zeven en tien uur 's ochtends al met diverse bijdragen vanuit Tilburg in het radio- en tv-programma 'Wakker' en online. Van tien tot kwart voor elf 's ochtends brengt Omroep Brabant vanaf het Piusplein in Tilburg een vooruitblik op de viering van Koningsdag.



Daarin komt onder andere voorzitter Leon Timmermans van Oranjecomité Tilburg aan het woord, evenals directeur Marc Meeuwis van City Marketing. Hij is de man achter de feestelijkheden tijdens Koningsdag. De presentatie van deze uitzending is in handen van Anne-Marie Fokkens.



Verhaal van Tilburg

Daarna kun je de live tv-registratie van de NOS zien van kwart voor elf tot halftwee 's middags, met een uitgebreid rechtstreeks verslag van de viering van Koningsdag in Tilburg.



Het koninklijke gezelschap krijgt tijdens een wandelroute met dertien haltes - afgeleid van het netnummer 013 - het 'verhaal van Tilburg' verteld. Ook zijn er optredens van onder andere Guus Meeuwis. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom.



Niet overschakelen

Kun je de uitzending op tv niet volgen? Dan kan er ook geluisterd worden naar de radio. De verslaggevers van Omroep Brabant zijn aanwezig in Tilburg en brengen je op de hoogte van het laatste nieuws en het feestgedruis. Ook zal Omroep Brabant je online via de website, op Facebook, Instagram en Twitter op de hoogte houden. Op Facebook gaat Omroep Brabant diverse keren live.



Na de uitzending van de NOS neemt Omroep Brabant vanaf halftwee op tv de uitzending weer over met een terugblik op het koninklijk bezoek vanaf het Piusplein.



Nagenieten

Koningsdag nog een keer beleven kan op Omroep Brabant met samenvattingen op TV vanaf vijf over twee 's middags (daarna herhaald) en vanaf kwart voor zes de gehele avond ieder uur herhaald. Vanaf halfzes is er in Brabant Nieuws nog meer te zien en de hele middag te beluisteren op de radio en te zien online.