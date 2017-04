Eerbetoon aan de King of Rock and Roll op Koningsdag in Breda

BREDA - Op 16 augustus is het precies veertig jaar geleden dat zanger Elvis Presley in Memphis overleed. In het popcentrum de Mezz in Breda vindt op Koningsdag (27 april) als eerbetoon een speciaal concert plaats aan de King of Rock and Roll.

Op het podium van de Bredase poptempel staan enkele voormalige bandleden van Elvis. Zo staan onder meer drummer Bob Lanning en percussionist Eddy Graham op het podium. Zij stonden in de jaren zeventig ook op het podium met Elvis.



Ook de achtergrondzangeressen van The Sweet Inspirations leveren een bijdrage aan het concert. De Amerikaan Dwight Icenhower vertolkt Elvis.