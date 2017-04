Twee Tilburgers opgepakt voor zware mishandeling op hardcorefeest

WERNHOUT - De politie heeft deze week twee Tilburgers opgepakt voor de zware mishandeling van een 23-jarige man uit Antwerpen op een hardcore feest in oktober in Wernhout. Het slachtoffer werd met een hersenbloeding in het ziekenhuis opgenomen en kunstmatig in slaap gehouden.

De vechtpartij met zo'n zes feestgangers gebeurde tijdens een reünie van Club-X, de bekende discotheek in het Belgische Wuustwezel, vlak over de grens. Deze discotheek sloot in 2000 de deuren.



Bier gemorst

De Antwerpenaar stond rond halfvier ’s nachts met een groepje vrienden op het balkon van de feestzaal aan de Wernhoutseweg. Er ontstond een vechtpartij met een andere groep toen er per ongeluk bier werd gemorst.



LEES OOK: Bezoeker hardcorefeest in Wernhout bewusteloos geslagen, omdat hij morst met drankje



Het slachtoffer werd geslagen waardoor hij op de grond viel. De Antwerpenaar geslagen waardoor hij op de grond viel. Terwijl hij bewusteloos op de grond lag, werd hij nog geschopt.



Ziekenhuis

De man werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis en later naar een kliniek gebracht . Inmiddels herstelt hij thuis verder, zo laat de politie vrijdag weten.



De recherche begon een uitgebreid onderzoek. Er werden camerabeelden bekeken en getuigen gehoord. Daarbij kwamen twee Tilburgers als verdachten in beeld.



Politieonderzoek

Woensdag werd een 32-jarige Tilburger opgepakt, vrijdagochtend een 43-jarige plaatsgenoot. Zij zijn verhoord en daarna vrijgelaten. De politie zet het onderzoek naar de zware mishandeling voort.