Koningsspelen zelfs voor ziekenhuispatiëntjes een feestje

BERGEN OP ZOOM - Samen ontbijten, een lied met een dansje en 's middags het sportveld op; basisschoolkinderen genieten vrijdag van de Koningsspelen. Maar wat nu als je als je in het ziekenhuis ligt? Op de afdeling Kind & Jeugd van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom was het voor een paar kinderen ook een beetje feest.

Het idee kwam van een kinderarts met kinderen op de basisschool. Pedagogisch medewerker Ineke Blaauwhoed: "Die arts vroeg zich af of we er hier ook iets mee konden. Dus zijn we er mee aan de slag gegaan."



Op heel veel scholen werd de afgelopen tijd fantiek geoefend op een speciaal Koningsspelenlied en een bijbehorende dans. Niet zo leuk als jij dan op het moment suprême uitzicht hebt op ziekenhuismuren, terwijl je klasgenootjes elders samen dansen en zingen. Blauwhoed: "Op tv hebben we naar de opening van de Koningsspelen gekeken. Met het lied en de dans hebben we hier ook meegedaan."



Niet alle patiëntjes op de kinderafdeling konden meedoen. Sommigen zijn te jong, anderen te ziek. Uiteindelijk werd het een privéfeestje voor één jongen en één meisje. Het tweetal genoot met ouders en een zusje van een feestelijk ontbijt: "Een eierkoekje, een krentenbolletje, een broodje en fruit. En natuurlijk iets oranjes, sinaasappelsap." Met de buiken vol werd er ook nog geknutseld: "In de speelkamer mochten de kinderen een kroontje of een medaile maken."Overbodig om te zeggen dat de twee gasten op het speciale feestje zichzelf de koning te rijk voelden: "Ze waren heel enthousiast!" Ook volgende week op Koningsdag doen de pedagogisch medewerkers van het Bravis ziekenhuis hun best om de dag voor hun patiëntjes een feestelijk oranje randje te geven. "Dan mogen de kinderen hun bed versieren."