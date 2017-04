Man rijdt in gestolen auto, wordt achtervolgd door de politie, rijdt motoragent aan

EINDHOVEN - Een 44-jarige man uit Helmond reed donderdagavond een motoragent aan in een gestolen auto. De man en zijn bijrijder werden door de politie achtervolgd. Aanvankelijk wist de bestuurder weg te komen, de Helmonder is de volgende ochtend rond elf uur in Geldrop aangehouden.

Een surveillerende agent in burger zag vrijdagavond op de Marconilaan in Eindhoven iemand rommelen in een geparkeerde auto. De bijrijder stapte vervolgens in en het tweetal reed hortend en stotend weg.



Achtervolging

Toen de auto de agent naderde zag de politieman dat de bestuurde geen onbekende was. De auto bleek gestolen te zijn en de achtervolging werd ingezet. Deze eindigt even later op de Airbornelaan. Daar knalde de bestuurder tegen een lantaarnpaal en vervolgens reed hij een motoragent aan.



De bijrijder probeerde te voet te vluchten, maar werd direct door de politie opgepakt.



De bestuurder van de auto wist in de gestolen auto weg te rijden. De politie vond een kwartier later de auto op een parkeerplaats. De man werd de volgende ochtend op de Vincentiusstraat in Geldrop door een agent herkend en ingerekend.