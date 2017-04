Hamburgerfans krijgen Burger King om de hoek: 'Een personal trainer heb ik al geregeld'

GILZE - “Wij liepen hier de polonaise, hoor!”, Kevin van Dijck uit Tilburg is er maar wat blij mee dat er op een paar minuten van zijn huis straks een Burger King wordt geopend. Samen met zijn vriend Sander van Stiphout was hij een actie begonnen om de fastfoodketen naar hun stad te krijgen. En dat lukte, bijna maar niet helemaal: er komt namelijk een Burger King in Gilze.

“Dat is eigenlijk nog beter!”, reageert Kevin blij. “Wij wonen namelijk in de Reeshof en dan is het echt maar vijf minuten rijden naar Gilze. Echt verrekte dichtbij dus!”



Kevin en Sander plaatsten twee maanden geleden op een oproep op Facebook gericht aan het fastfoodrestaurant. Ze wilden namelijk niet ‘telkens een pelgrimstocht richting Waalwijk inzetten' om hun honger te stillen.



En hun gebeden werden gehoord: binnenkort opent een Burger King in de buurt. “De bedoeling is dat deze in juli of augustus opengaat”, vertelt Mike Scheffers van het fastfoodrestaurant. “Het is overigens niet zo dat we het restaurant hebben geopend dankzij deze jongens”, lacht hij. “Maar we zijn wel heel blij met hun actie en aandacht natuurlijk!”



“Het wordt trouwens uitkijken geblazen dat we straks niet te vaak langs gaan”, waarschuwt Kevin vooral zichzelf. “Nu ga ik zo’n een keer per maand, maar straks mag ik echt niet vaker dan een keer in de twee weken. Een personal trainer heb ik sowieso al geregeld.”