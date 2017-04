Gigantische projectie van Tilburgs logo duikt op in... Den Bosch

TILBURG - Het is zeker sympathiek, maar het is ook een beetje raar en misschien kan ‘t zelfs verwarrend zijn: op het provinciehuis in Den Bosch wordt tot en met Koningsdag iedere avond het logo van Tilburg geprojecteerd.

De provincie wil met de projectie benadrukken dat ze nauw samenwerkt met de gemeente Tilburg vanwege het bezoek van de Koning aan de stad op Koningsdag.



“En we zijn er trots op de dat de Koning hier in Brabant zijn verjaardag viert, dat willen we zo laten merken”, aldus het provinciebestuur.De projectie betreft een speciale versie van het logo, met een kroontje, en gaat gepaard met een korte animatie.Na Koningsdag krijgen de Bosschenaren hun identiteit weer terug en verdwijnt het logo van het provinciehuis.