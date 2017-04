Dit is er over van de uitgebrande boerderij in Haren [FOTO'S]

HAREN - Een boerderij in Haren is vrijdagmiddag bijna helemaal in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond drie uur en de brandweer was met meerdere wagens uitgerukt. De hulpdiensten wisten de brand niet in toom te houden. Er is niemand gewond geraakt.

Een inwoner wist de brand te ontkomen. Het huis aan de Lietingstraat had net een nieuwe kachelpijp, daar is de brand vermoedelijk ontstaan.



Niets meer over

De brandweer is met meerdere wagens, watertransport en een hoogwerker nog steeds aan het nablussen, maar van het rieten dak is niets meer overgebleven. Er is in de omgeving flinke rookontwikkeling ontstaan.