Phillip Cocu wil winnen van Ajax: 'Teleurstelling verminderen'

EINDHOVEN - Na het gelijkspel tegen ADO Den Haag kwam er flink wat kritiek op PSV. Zondag krijgt de Eindhovense ploeg de kans om het teleurgestelde gevoel weg te spoelen, in de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Een zege tegen Ajax zou trainer Phillip Cocu goed uitkomen. "Het wordt tijd dat we dit seizoen een keer een topwedstrijd winnen. En dit is één van de topwedstrijden, in eigen huis. Of je nu om de titel speelt of daar niet meer om mee zou doen, dat maakt gezien de prestige die op het spel staat weinig uit. Het gevoel kunnen we niet helemaal weghalen. De teleurstelling heerst bij spelers en staf, ongetwijfeld ook bij onze fans. In de wedstrijd tegen Ajax kunnen we dat gevoel verminderen."



Schalke 04 liet donderdagavond zien hoe je Ajax aan moet pakken. Cocu zag ook dat de Duitse ploeg vol druk zette op de Amsterdammers, met steun van het publiek. "Het is mooi om te zien, zo'n openingsfase. De tegenstander weet dat het gaat gebeuren, dat hebben we zelf ervaren in De Kuip, toch is het lastig om goed mee om te gaan. Wij moeten ook gebruik maken van ons thuisvoordeel."



Door de mindere resultaten is er extern kritiek op Cocu, dat heeft de oefenmeester ook meegekregen. "Het is onmogelijk om in mijn vak er niets van mee te krijgen. Ik probeer mezelf er zoveel mogelijk afzijdig van te houden. Maar iedereen heeft recht om zijn mening te geven. Diegene die het volgen en hier vaak aanwezig zijn misschien iets meer dan mensen die van veraf wat roepen.""Dit is ook hoe de voetballerij werkt", vervolgt Cocu. "Op het moment dat je succes hebt, is het allemaal goed. Als je dat niet hebt en je werkt bij een topclub, dan faal je en krijg je andere commentaren. Daar moet je tegen kunnen. Iedereen heeft graag positieve kritieken, maar zo zal het niet altijd zijn in het leven."