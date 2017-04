Deze man werd in 1981 opgepakt tijdens Koninginnedag: 'Ik moest aan een dictatuur denken'

BREDA - Koningsdag komt er bijna aan en veel Tilburgers kunnen niet wachten tot ze het koningshuis op bezoek krijgen. Dat was in 1981 in Breda een ander verhaal. Een jaar na de enorme demonstraties in Amsterdam tijdens de kroning van Beatrix besloot burgemeester Merkx in Breda uit angst voor escalaties 148 mensen preventief op te pakken. Ondernemer Marcel Rensen was daar een van.

Hij had toen al zijn eigen drukkerij en drukte toentertijd ook heel veel drukwerk voor acties. Hij wist zodoende vaak van alle demonstraties al voordat ze plaatsvonden. Hij reed uit nieuwsgierigheid met vrienden richting een demonstratie op het Chasséveld om te kijken wat er ging gebeuren.



Dictatuur

“We hadden het portier nog niet eens dicht en we werden al tegen de grond gewerkt, opgepakt en weggevoerd”, aldus Rensen. “Eenmaal in de gevangenis hoorde ik gewoon mensen gillen. Ik moest meteen aan het dictatuur van Pinochet in Chili denken.”



Met 147 anderen werd hij de hele dag in een buitenkooi vastgehouden. “Er was qua voorzieningen helemaal niets. We moesten allemaal onze behoefte doen boven een putje”, vertelt Rensen. “Maar we werden niet gefouilleerd, dus ik heb gewoon met mijn camera foto’s kunnen maken.”



Schadevergoeding

Aan het einde van de dag werd Marcel weer vrijgelaten. Hij spande met de hele groep een rechtszaak aan voor het hele voorval. “Uiteindelijk heb ik 500 gulden gekregen, maar dat heb ik weer in een potje gedaan voor de zaken van de andere jongens.”